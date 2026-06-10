Le cover per telefoni possono aumentare la temperatura del dispositivo, specialmente se realizzate con materiali che ostacolano la dispersione del calore. Tra i materiali da evitare ci sono quelli che non consentono una buona ventilazione, come alcune plastiche e silicone, che possono trattenere il calore e favorire il surriscaldamento. Il mercato delle cover si è ampliato notevolmente e molte sono principalmente scelte per l’aspetto estetico, spesso senza considerare le caratteristiche di dissipazione del calore.

Il mercato delle cover non ha fatto altro che ampliarsi negli anni, fino a diventare quasi esclusivamente un prodotto estetico da cambiare all’occorrenza. Che siano spesse, imbottite o porta gloss non importa, ciò che conta è quanto vadano di moda. Le cover, però, nascono per un’esigenza ben precisa: proteggere il telefono da possibili urti, graffi e usura. Certo, è assolutamente lecito voler unire l’utile al dilettevole. Acquistarne una per la praticità e la sua bellezza è possibile, ma è consigliato assicurarsi il tipo di materiale utilizzato. Potrebbe sembrare banale, ma in realtà è fondamentale poiché alcuni possono contribuire maggiormente al surriscaldamento del nostro dispositivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le cover possono contribuire a surriscaldare il telefono: quali sono i materiali da evitare?

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Why does your HVAC system need a filter

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