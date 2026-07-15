Un nuovo procedimento giudiziario riguarda l'ex ministra Daniela Santanchè, coinvolta in un'inchiesta sulla bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata allo Stato. Mentre il Senato discuteva sull’insindacabilità di alcune dichiarazioni della senatrice di Fratelli d’Italia, da Milano è arrivato un avviso di chiusura delle indagini. Questa decisione apre la possibilità di una richiesta di rinvio a giudizio per il caso legato al fallimento di Ki Group.

L’ennesima tegola giudiziaria si abbatte su Daniela Santanchè. Ieri, mentre il Senato votava l’insindacabilità per alcune dichiarazioni rese dalla senatrice di Fratelli d’Italia, da Milano arrivava infatti un nuovo avviso di chiusura delle indagini che apre la strada a una richiesta di rinvio a giudizio ben più pesante. Al centro ci sono i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl: sedici indagati, una società e accuse che vanno dalla bancarotta fraudolenta al falso in bilancio fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Per i pm Luigi Luzi e Guido Schininà, coordinati dall’aggiunto Roberto Pellicano, l’ex ministra del Turismo, presidente del cda di Ki Group Holding dal 2015 al 2019, insieme agli altri amministratori avrebbe provocato “con dolo o per effetto di operazioni dolose” il dissesto della società. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata allo Stato. Nuova processo in vista per l’ex ministra Santanchè. Stavolta per il crack Ki Group

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuova bancarotta nella collezione di processi per Santanchè

Notizie e thread social correlati

Caso Santanchè, nuova inchiesta per l'ex ministra: accuse di bancarotta di 3 società, falso in bilancio, truffa allo StatoLa Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta contro l'ex ministra del Turismo, ora parlamentare di Fratelli d'Italia.

Santanchè, nuovo processo in vista per l'ex ministra: «Bancarotta di tre società e truffa allo Stato»È previsto un nuovo procedimento giudiziario per l'ex ministra, accusata di bancarotta di tre società e di aver commesso truffa allo Stato.

Temi più discussi: Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta sul Bari: indagati i De Laurentiis. La Procura: La società merita il fallimento; Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta: Finanza nelle sedi del Bari e del Napoli; Terremoto SSC Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli.

Dal pulpito di uno accusato di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. x.com

Chiusa altra inchiesta su Santanchè: bancarotta e truffa allo StatoNuovi guai per l’ex ministra Daniela Santanchè. In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e ... msn.com

Santanchè, si apre un nuovo fronte giudiziario: bancarotta, falso in bilancio e truffa allo StatoLa Procura di Milano verso la richiesta di processo per l’ex ministra e altre 15 persone. Al centro i crac di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria ... affaritaliani.it

Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi reddit