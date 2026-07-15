Due condanne pesanti sono state emesse in un procedimento di bancarotta, con l’obbligo di versare 10 milioni di euro al fallimento. La sentenza, letta in quasi cinque minuti, elenca numerosi capi d’imputazione e reati riqualificati secondo la legge fallimentare, insieme alle pene accessorie. Nel frattempo, l’avvocato della persona imputata ha annunciato l’intenzione di chiedere l’assoluzione nel merito.

La lettura della sentenza prende quasi cinque minuti di orologio. E c’è da perdersi fra capi d’imputazione declinati in sotto capitoli, reati riqualificati per la legge fallimentare, pene accessorie. Semplificando, si può dire che i sei anni di processo scaturiti dalla bancarotta fraudolenta della Cavalleri Ottavio Spa di Dalmine, un tempo colosso dell’edilizia «made in Bergamo» con centinaia di dipendenti e appalti milionari in mezza Italia, si chiudono con due condanne pesanti e due assoluzioni piene. Vincenzo Musarra sembra non fare una piega in fondo all’aula, nella sua polo a righe. Palermitano di Verdello, 72 anni, fu presidente del Consiglio di amministrazione della Cavalleri fino al 24 luglio 2013, quando la crisi iniziò a sfuggire di mano. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Bancarotta Cavalleri, due condanne pesanti: «Ora paghino 10 milioni al fallimento». E Berta vuole l'assoluzione nel merito

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