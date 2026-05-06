Incendio al deposito Secam di Cedrasco due condanne e un’assoluzione

Nella giornata del 6 maggio 2026, si è concluso il processo riguardante l’incendio occorso al deposito di Cedrasco. Dopo le udienze, il tribunale ha condannato due imputati e assolto un terzo. La sentenza ha stabilito che non sussisteva l’illecito amministrativo contestato. La vicenda aveva attirato l’attenzione locale, portando all’apertura di un procedimento giudiziario.

Sondrio, 6 maggio 2026 – “L’illecito amministrativo non sussiste”. In altre parole, esclusa la responsabilità di Secam e confermata la corretta gestione dei rifiuti e il loro trattamento in merito al rovinoso incendio divampato il 15 novembre 2022 nella piattaforma per la differenziata di Cedrasco. Incendio alla Secam di Cedrasco: tre rischiano il processo Dell’assoluzione per la società con la formula più favorevole ha anche dato notizia all’assemblea dei soci di ieri pomeriggio il direttore generale di Secam Andrea Portolani. Soltanto poche ore prima, in Tribunale, il processo con rito abbreviato che si è concluso con la condanna di Nicola...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio al deposito Secam di Cedrasco, due condanne e un’assoluzione Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, incendio in via Moroni: due condanne e un rinvio a giudizio Leggi anche: Duplice omicidio di camorra, confermate tre condanne e un'assoluzione Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Incendio al deposito Secam di Cedrasco, due condanne e un'assoluzione; Incendio Secam di Cedrasco, due condanne e un’assoluzione; Incendio al deposito Secam di Cedrasco, due condanne e un’assoluzione. Incendio al deposito Secam di Cedrasco, due condanne e un’assoluzioneCinque mesi all’amministratore delegato e al responsabile Divisione servizi. A causare il rogo vi sarebbe stato il conferimento scorretto di batterie rifiuti pericolosi ... ilgiorno.it