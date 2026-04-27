Torture e violenze sessuali in carcere a Marassi tre condanne pesanti e un’assoluzione

Si è concluso con tre condanne e un’assoluzione il processo abbreviato riguardante le violenze e le torture commesse nel carcere di Marassi ai danni di un giovane di 18 anni. L’aula ha emesso le sentenze dopo aver ascoltato le testimonianze e analizzato le prove presentate durante il procedimento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’operato delle forze dell’ordine all’interno della struttura carceraria.

Si è chiuso con tre condanne e un’assoluzione il processo, che si è svolto con rito abbreviato, per le torture e le violenze avvenute nel carcere di Marassi ai danni di un detenuto di 18 anni. La sentenza è stata pronunciata in serata dal giudice Liborio Mazziotta.Rivolta a Marassi: Nessuno.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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