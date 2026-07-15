Bake Off Celebrity torna in tv | da Giulia Salemi a Raimondo Todaro chi c' è nel cast

Bake Off Celebrity torna su Real Time dopo nove anni con otto coppie di vip, tra cui Giulia Salemi, Raimondo Todaro, Enzo Miccio e Francesco Paolantoni. La trasmissione vede i partecipanti sfidarsi ai fornelli. La prima puntata è andata in onda questa sera.

Bake Off Italia Celebrity Edition torna su Real Time dopo nove anni di assenza. Nel cast otto coppie di vip, tra cui Giulia Salemi, Raimondo Todaro, Enzo Miccio e Francesco Paolantoni, pronte a sfidarsi ai fornelli. Dopo una lunga attesa, Bake Off Italia Celebrity Edition è pronta a tornare in televisione. Lo spin-off del celebre talent di Real Time torna a nove anni dall'ultima edizione con un cast ricco di volti noti, da Giulia Salemi a Raimondo Todaro: otto coppie di volti noti dello spettacolo, della televisione e del web si sfideranno a colpi di dolci in due puntate evento. Dopo una lunga assenza, Bake Off Italia Celebrity Edition è pronta a riaccendere i forni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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