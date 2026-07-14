Bake Off Celebrity 2026 | da Giulia Salemi a Raimondo Todaro tutte le coppie vip

Da dilei.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto coppie di vip, tra cui personaggi di televisione e social, partecipano a Bake Off Celebrity 2026. Durante il programma, devono preparare ricette e affrontare sfide legate alla pasticceria, con momenti di tensione legati a torte che non lievitano e errori in cucina. La trasmissione viene trasmessa sulla rete Real Time e vede coinvolti personaggi noti del mondo dello spettacolo.

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Otto coppie, una serie di ricette da completare e parecchie occasioni per perdere la calma davanti a una torta che non vuole proprio lievitare. Bake Off Celebrity 2026 è pronto a riaprire le porte della storica cucina di Real Time con un gruppo di concorrenti d’eccezione scelti tra televisione e social. L’edizione speciale sarà articolata in due puntate e arriverà dopo la conclusione delle registrazioni della stagione tradizionale. Non si tratterà, però, di una semplice sfilata di personaggi noti: i protagonisti dovranno dimostrare di sapersela cavare tra bilance, temperature e preparazioni delicate. Con il rischio concreto di vedere ogni piano crollare insieme al proprio dolce. 🔗 Leggi su Dilei.it

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