Il cast di Bake Off Celebrity è stato annunciato, segnando il ritorno del programma dopo la prima edizione nel 2016, quando per la prima volta alcune celebrità parteciparono alla gara. In quella stagione, il tendone di Bake Off Italia si aprì per un gruppo di personaggi famosi pronti a sfidarsi con dolci e tecniche di pasticceria. Ora, il reality torna con nuovi concorrenti, dopo aver sperimentato questa formula già sette anni fa.

Il primo tentativo risale ormai al lontano 2016. In quell’anno, per la prima volta in assoluto, il tendone di Bake Off Italia aprì le sue porte a una manciata di ‘coraggiose’ celebrità, pronte a sfidarsi a colpi di pan di spagna e sac-à-poche. Un’unica puntata, un’unica coppia vincitrice: Emma e Antonino Spadaccino. Il tentativo venne bissato l’anno successivo con ben due puntate speciali. Poi più nulla, almeno fino ad ora: è in arrivo Bake Off Italia Celebrity Edition 2026. Dopo quasi dieci anni, quindi, la versione Celebrity del più famoso programma di pasticceria della TV è pronta a fare il suo ritorno, il prossimo autunno, sempre su Real Time. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Torna Bake Off Celebrity. Ecco il cast

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