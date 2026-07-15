Bake Off Celebrity il cast è servito | ecco chi sono i nuovi pasticcieri vip

Il cast di Bake Off Celebrity 2026 include attori, conduttori e personaggi dello spettacolo. Tra i partecipanti ci sono un comico, una cantante e un ex concorrente di un talent show. I concorrenti sono stati annunciati questa mattina e stanno già preparando le prime sfide in vista della prima puntata. La produzione ha confermato che le riprese si svolgeranno in una location all'aperto.

Milano, 15 luglio 2026 – La cucina più dolce della televisione si prepara ad accogliere volti conosciuti del mondo dello spettacolo. Nel 2026 il celebre tendone di Bake Off Italia aprirà le porte a un'edizione speciale dedicata ai volti noti dello spettacolo, pronti a cambiare prospettiva e a cimentarsi con creme, impasti e decorazioni invece che con i loro abituali impegni davanti alle telecamere. La Celebrity Edition di Bake Off Italia porterà nel celebre tendone della pasticceria non concorrenti amatoriali sconosciuti, come accade nella versione tradizionale del programma, ma coppie di vip pronte a sfidarsi con fruste e sac à poche. L’obiettivo sarà dimostrare creatività, precisione e capacità di lavorare insieme, trasformando la gara in un mix di talento, divertimento e qualche inevitabile momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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