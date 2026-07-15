Durante il suo tour mondiale, Bad Bunny ha indossato abiti di marchi locali a basso costo e ha collaborato con Zara. L'artista ha scelto di includere nel suo guardaroba capi provenienti da piccoli brand e da questa nota catena di moda. La presenza di questi outfit è stata notata durante le esibizioni pubbliche, attirando l’attenzione di fan e media. La sua scelta di abbigliamento ha suscitato discussioni sui social media riguardo ai costi e alla sostenibilità.

Bad Bunny è il fenomeno del momento. Fenomeno musicale, con un tour sold out in tutto il mondo e le più famose celebrità che si scatenano al ritmo del suo coinvolgente raggaeton. Fenomeno di stile, anche. Perché il cantante portoricano pone grande attenzione al proprio look e sceglie capi che rispecchiano le sue origini e, ancor di più, il suo voler restare con i piedi per terra. Niente grandi firme, Benito preferisce il low cost. Bad Bunny rompe le regole della moda. “Un mix raro di spontaneità e strategia, ed è qui che sta la sua forza” così, sulle pagine del País, ha commentato lo stile di Bad Bunny l’esperto Emilio Holgún. La forza dell’artista portoricano sta in quel non rispondere “al tipico clichè della celebrità vestita dagli stilisti, ma nell’usare la moda come un’estensione del proprio discorso artistico”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bad Bunny in tour sfoggia outfit low cost: i piccoli brand locali e la collaborazione con Zara

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Bad Bunny's opening night outfit in Medellín was 10/10

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