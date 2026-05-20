La collezione di Bad Bunny per Zara è l' antidoto ai guardaroba estivi senza colore

Da gqitalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova collezione di moda ha attirato l’attenzione, creata da un artista noto nel mondo della musica e firmata per un grande marchio di abbigliamento. La linea si distingue per i colori vivaci e le stampe originali, pensata per arricchire i guardaroba estivi. I capi sono disponibili nei negozi e online, e sono stati progettati per offrire alternative ai look più neutri e monotoni della stagione calda. La presentazione ufficiale ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda e musica.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il primo indizio è arrivato durante quel piccolo evento riservato a pochi intimi che va sotto il nome di Super Bowl Halftime Show. Lo scorso febbraio il buon Bad Bunny si è presentato davanti ai 134 milioni di spettatori del match con un total-look color crema composto da camicia, cravatta, maglia e pantaloni, tutto rigorosamente firmato Zara. Il mondo a bocca aperta, milioni di commenti sull'inaspettata collaborazione, obiettivo raggiunto. Ma è stato solo l'inizio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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