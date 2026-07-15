Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure per contrastare le baby gang, la violenza giovanile e i reati nelle zone della malamovida. Le norme prevedono interventi più severi e strumenti legali più efficaci per affrontare questi fenomeni. Non sono stati specificati dettagli sui provvedimenti adottati. La decisione arriva in un contesto di crescente attenzione alle problematiche legate alla sicurezza nelle aree frequentate dai giovani durante le ore serali e notturne.

Un giro di vite controbaby gang,violenza giovanileereati commessi nelle aree della cosiddetta malamovida. Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovodisegno di leggesulla sicurezza che rafforza gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine e introduce nuove misure per contrastare lacriminalità minorile, con particolare attenzione ai fenomeni legati ai gruppi di giovani delinquenti. Il provvedimento riprende un testo già elaborato afebbraio 2026,arricchito però dacinque nuovi articoliche ampliano il raggio d’azione delle autorità. Tra le novità principali figura l’estensione del fermo preventivoanche ai minorinei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che possano assumere comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Baby gang, malamovida e legittima difesa: il governo vara nuove misure sulla sicurezza

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