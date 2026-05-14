Sicurezza allarme negozi Uno su tre teme l’effetto baby gang e malamovida

Un rapporto recente rivela che circa un negozio su tre manifesta preoccupazione riguardo alla presenza di baby gang e malamovida, temi legati a furti, vandalismo e alla percezione di insicurezza. Le imprese del settore commercio, turismo e servizi segnalano un aumento di episodi di furto e danneggiamenti e si mostrano preoccupate per l'impatto di tali fenomeni sulla loro attività. La questione riguarda sia le aree centrali che quelle periferiche.

Furti, scarsa percezione della sicurezza, vandalismo. Sono i temi che impensieriscono le imprese di commercio, turismo e servizi. Attività che sono non solo motore economico, ma anche presidio quotidiano di vivibilità e coesione sociale nei quartieri della città. Le stesse per cui sicurezza e legalità diventano la parola d’ordine. A diffondere il messaggio è Confcommercio in occasione di "Legalità, ci piace!", giornata nazionale dedicata alla cultura della legalità e alla lotta contro abusivismo, criminalità e degrado urbano. A rendere la misura del problema sono i numeri di un’indagine sui fenomeni illegali. Emerge un quadro su cui riflettere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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