Belgio eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi trascinata di peso dalla polizia

Durante una manifestazione a Place du Luxembourg, vicino all’Eurocamera, la eurodeputata italiana di Avs è stata afferrata per le spalle e trascinata via dalla polizia belga. La donna si trovava tra i partecipanti all’evento organizzato da gruppi di ultradestra. Le immagini mostrano agenti che la sollevano e la portano lontano dalla folla senza che ci siano stati scontri o resistenze evidenti.

L’eurodeputata italiana di Avs, Benedetta Scuderi, è stata strattonata e trascinata per le spalle dalla polizia belga a margine della manifestazione per la remigrazione organizzata dai gruppi di ultradestra in Place du Luxembourg, a pochi passi dall’Eurocamera. A testimoniarlo, un video pubblicato sui social dalla stessa esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. Tra uno strattone e l’altro di due poliziotti, Scuderi urla “non riesco a capire”, e “tutto questo è folle”. Poco prima l’eurodeputata aveva parlato con la stampa durante la contromanifestazione di protesta organizzata di fronte al Parlamento Europeo dalle forze progressiste all’Eurocamera, a pochi passi da Place du Luxembourg. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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