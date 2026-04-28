Senza consenso è stupro | l’Europarlamento spinge per la svolta Ue Benedetta Scuderi a Open | Cambi la cultura anche in Italia – Il video

L’Europarlamento ha approvato una risoluzione che chiede l’adozione di una definizione europea condivisa di stupro, incentrata sull’assenza di consenso libero, informato e revocabile durante un rapporto sessuale. La proposta mira a uniformare le norme tra gli Stati membri, sottolineando che senza consenso non si può parlare di rapporto consensuale. La discussione coinvolge anche figure italiane impegnate nel promuovere un cambiamento culturale sul tema.

Da Strasburgo – Serve una definizione comune europea di “stupro”, che sia basata su una condizione dirimente: l’assenza di consenso libero, informato e revocabile al rapporto sessuale. Lo chiede il Parlamento europeo in una risoluzione approvata oggi ad ampia maggioranza – 447 voti a favore, 160 contrari e 43 astensioni. Alla lettura dei risultati del voto nell’Aula è partito un lungo applauso di sollievo per il messaggio trasversale che arriva ora agli Stati membri. Nella legislazione di molti Paesi dell’Ue lo stupro viene oggi definito sulla base del criterio preponderante della forza o della coercizione esercitata durante un atto...🔗 Leggi su Open.online

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