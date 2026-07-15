Una lite tra ragazzi fiorentini e viareggini è degenerata in una rissa con lanci di casco e bottiglie di vetro all’alba di martedì 14 luglio nella zona della Darsena. Tutto è iniziato con una richiesta di sigaretta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per sedare il caos. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o arresti.

Viareggio, 15 luglio 2026 – Tutto è iniziato, e degenerato, per una sigaretta. La rissa, a colpi di casco e bottiglie di vetro, è avvenuta all’alba di martedì 14 luglio, in Darsena. Cinque ragazzi fiorentini sono stati aggrediti da un gruppo di coetani della zona. La miccia, appunto, sarebbe stata innescata da un secco ‘no’ a un pacchetto di sigarette. L’aggressione è finita con alcuni giovani fiorentini finiti al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia“. Uno con il setto nasale rotto, gli altri con contusioni e tagli da suturare. La dinamica dell'aggressione. E’ successo davanti al Maki Maki quando la comitiva dei giovani fiorentini si è incamminata per recuperare le biciclette posteggiate proprio di fronte al locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Avete una sigaretta?” Poi scatta la maxi rissa tra ragazzi fiorentini e viareggini: caos in Darsena

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