Una richiesta di sigaretta ha scatenato una rissa violenta sul viale Europa, a Viareggio, durante la notte tra lunedì e martedì. Un gruppo di circa quindici giovani ha aggredito alcuni ragazzi, colpendoli con caschi e bottiglie. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, senza che ci siano state immediatamente segnalazioni di feriti gravi. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata.

Una richiesta apparentemente banale, poi la situazione è degenerata in pochi istanti trasformandosi in una violenta aggressione. È successo nella notte tra lunedì e martedì sul viale Europa, in Darsena, a Viareggio, dove un gruppo di giovani turisti è stato preso di mira da una quindicina di coetanei. La rissa, scoppiata pochi minuti prima delle 4 del mattino davanti al locale Maki Maki, si è conclusa con tre ragazzi finiti in ospedale e un’indagine dei carabinieri già in corso per identificare tutti i responsabili. La lite nata per una sigaretta e il pestaggio. Secondo la ricostruzione dei militari, tutto sarebbe iniziato quando alcuni ragazzi del posto si sono avvicinati a un gruppo di sei giovani fiorentini, tra cui un minorenne, chiedendo una sigaretta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Avete una sigaretta?”, poi esplode la violenza: maxi-rissa a Viareggio, ragazzi aggrediti con caschi e bottiglie

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