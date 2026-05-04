Avete una sigaretta? poi l' incubo | accerchiati da una gang per zaino e soldi

In un episodio che si è verificato di recente, alcuni individui si sono avvicinati a persone per chiedere una sigaretta. Dopo aver ottenuto una risposta, i soggetti hanno circondato le vittime, minacciandole e cercando di rubare zaini e soldi. La scena si è svolta in un'area pubblica, dove le persone sono state sorprese dall'aggressione improvvisa. Le forze dell'ordine sono state avvisate e stanno indagando sull'accaduto.