Tre persone sono state arrestate dai carabinieri dopo aver aggredito e rapinato passanti sul lungomolo Corrado Del Greco a Viareggio. L'aggressione è avvenuta durante la serata e alcuni passanti sono stati colpiti con violenza. La polizia ha fermato tre sospetti coinvolti nelle rapine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nessuna informazione su feriti o dettagli sulle modalità delle aggressioni.

Viareggio (Lucca), 8 giugno 2026 – Serata da incubo per alcuni passanti sul lungomolo Corrado Del Greco di Viareggio a causa di aggressioni a scopo di rapina: a metterle a segno è stato un un gruppo di persone, tre delle quali sono state poi arrestate dai carabinieri come spiega una nota dell'Arma. Tra le vittime padre e figlio, colpito anche un uomo intervenuto in loro soccorso, secondo quanto riferito dai militari che parlano di «gravissimo episodio di violenza». La centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto numerose segnalazioni intorno alle 20 riguardanti appunto un gruppo di persone che, «con particolare violenza, stava aggredendo i passanti per sottrarre loro effetti personali». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, serata da incubo sul lungomolo: passanti aggrediti con violenza e rapinati. Tre arresti

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