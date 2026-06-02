Due cittadini stranieri sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso quattro migranti pakistani nel Cosentino. I corpi delle vittime sono stati trovati carbonizzati all’interno di un’auto. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato i sospetti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’omicidio o sui motivi dell’episodio.

AGI - Due persone sono state sottoposte a fermo per l'omicidio di quattro migranti pakistani nel Cosentino. Su richiesta della Procura è stato emesso un fermo per omicidio plurimo e omicidio pluriaggravato nei confronti di due cittadini stranieri. Nella tarda mattinata di ieri quattro cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un minivan sulla statale 106 ad Amendolara, nel piazzale di una stazione di servizio. Secondo quanto è emerso, nel minivan c'erano presumibilmente sette persone comprese le quattro vittime. Tra i sette un'altra persona sarebbe rimasta colpita dalle fiamme, ma avrebbe fatto in tempo a fuggire nonostante le ustioni. Gli investigatori avrebbero avviato le ricerche anche del superstite. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Corpi carbonizzati in auto, fermati due cittadini stranieri

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Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino: le vittime sarebbero migranti

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Il caso dei quattro migranti pachistani morti carbonizzati in Calabria I corpi sono stati trovati ad Amendolara in una stazione di servizio lungo la statale 106 in un'auto in fiamme È possibile che siano stati uccisi prima a colpi di pistola Si indaga negli ambienti le x.com

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