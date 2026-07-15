Avellino | maxi sequestro di droga nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi trovati 500 grammi di stupefacenti

Notizia in breve

Nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi sono stati sequestrati circa 500 grammi di droga dalla polizia penitenziaria. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine e ha portato a un importante sequestro di sostanze illegali all’interno della struttura. I sindacati del settore hanno espresso apprezzamento per il risultato. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare i canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti nelle carceri della regione.