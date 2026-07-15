Avellino | maxi sequestro di droga nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi trovati 500 grammi di stupefacenti
Nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi sono stati sequestrati circa 500 grammi di droga dalla polizia penitenziaria. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine e ha portato a un importante sequestro di sostanze illegali all’interno della struttura. I sindacati del settore hanno espresso apprezzamento per il risultato. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare i canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti nelle carceri della regione.
Avellino: la polizia penitenziaria sequestra mezzo chilo di droga nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. Il plauso dei sindacati per l’operazione. Un duro colpo ai canali di approvvigionamento illegali all’interno delle strutture carcerarie è stato messo a segno in Irpinia, nel territorio di Avellino. Nel corso di una mirata operazione di perquisizione condotta all’interno della casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, il personale di polizia penitenziaria è riuscito a intercettare e confiscare un quantitativo di circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti, sottraendolo alla disponibilità dei ristretti. La notizia del ritrovamento e le reazioni delle rappresentanze sindacali sono state diffuse dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it
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