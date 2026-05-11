Caos organici nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi | Personale allo stremo

Nella casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi si registrano criticità legate alla carenza di personale, con diverse fonti che segnalano una situazione di estrema difficoltà tra gli agenti di polizia penitenziaria. La mancanza di figure professionali ha portato a tensioni e disagi nelle attività quotidiane all’interno della struttura, con conseguenti rischi per la sicurezza sia degli operatori che dei detenuti. La situazione è oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

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Tempo di lettura: 3 minuti Alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi esplode l’allarme sul fronte del personale. Le organizzazioni sindacali denunciano una situazione ormai al limite della sostenibilità, segnata da una grave carenza di agenti di Polizia Penitenziaria e di personale civile, turni di servizio che superano regolarmente le dieci ore giornaliere e un ricorso continuo allo straordinario. Nel mirino anche le difficoltà amministrative e contabili dovute alla mancanza di organico nell’area ragioneria. “Le Organizzazioni Sindacali firmatarie segnalano con estrema urgenza la situazione insostenibile in cui versa il reparto di Polizia Penitenziaria e il personale appartenente al C.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos organici nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi: “Personale allo stremo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Detenuti appiccano un incendio in cella nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi: 8 poliziotti intossicatiOtto agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti intossicati nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, nella provincia di Avellino, dopo che... Il Garante Campano al carcere di Sant’Angelo dei LombardiAd accoglierlo la direttrice facente funzioni, Marianna Adanti, e il comandante della Polizia Penitenziaria, Iuliano Pierpaolo.