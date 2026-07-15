I principali autovelox fissi nella provincia di Rimini continuano a operare regolarmente. Questi impianti sono stati confermati conformi dalle recenti disposizioni del ministero dei Trasporti e non sono soggetti a disattivazioni o modifiche. La mappa degli autovelox attivi rimane invariata e non sono stati segnalati cambiamenti nelle modalità di funzionamento o nella posizione degli impianti. Per i conducenti, le aree interessate non hanno subito variazioni.

Rimini, 15 luglio 2026 – Per chi guida sulle strade della provincia di Rimini, al momento, cambia ben poco. I principali autovelox fissi presenti sul territorio continuano a funzionare regolarmente, perché rientrano tra quelli considerati conformi dal decreto del ministero dei Trasporti. Il provvedimento non riguarda tutti gli apparecchi, ma solo quelli che non rientrano nell’elenco dei modelli già considerati omologati. Gli altri, oltre 3.100 in tutta Italia, restano operativi e possono continuare a rilevare gli eccessi di velocità. Nel Riminese, quindi, gli automobilisti continueranno a fare i conti con gli stessi dispositivi di sempre. https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, la mappa di quelli accesi: gli impianti salvati dal decreto

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