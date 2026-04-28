Automobilisti chiamati a guidare con prudenza | sulle Statali sono accesi gli autovelox

Le forze dell'ordine hanno avviato controlli sulle strade statali della Lombardia, impiegando autovelox per monitorare la velocità dei veicoli in transito. I controlli sono in corso in diverse aree, con l’obiettivo di verificare il rispetto dei limiti di velocità previsti. Gli automobilisti sono invitati a mantenere comportamenti corretti e a rispettare le norme sulla circolazione stradale.

Proseguono i controlli della Polizia stradale sulle Statali della Lombardia con l'utilizzo degli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme.Su tutti un.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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