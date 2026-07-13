Con l’entrata in vigore del nuovo decreto sugli autovelox, si avvia la fase di verifica dei dispositivi già installati sulle strade italiane. La mappa aggiornata degli autovelox attivi sarà soggetta a controlli per garantire la conformità alle nuove normative. Questa fase interessa tutte le postazioni di rilevamento della velocità presenti sul territorio nazionale. Le autorità stanno procedendo alla verifica delle apparecchiature per assicurare che siano in linea con i requisiti stabiliti dalla legge.

L'entrata in vigore del decreto sugli autovelox apre ora la fase più delicata: quella delle verifiche sui dispositivi installati lungo le strade italiane. La nuova disciplina, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed efficace da oggi, stabilisce infatti quali apparecchi possono continuare a funzionare e quali dovranno invece essere aggiornati per ottenere l'omologazione richiesta. Secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono 3.150 gli autovelox già conformi alle nuove regole, mentre altri 850 dovranno completare il percorso previsto dal decreto prima di poter tornare in funzione. Anche in Puglia gli enti che si occupano della sicurezza delle strade hanno avviato le verifiche, con situazioni differenti da provincia a provincia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Autovelox, parte la corsa per adeguarsi alla legge. La mappa di quelli attivi

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