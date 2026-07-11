Autovelox domenica entra in vigore il decreto sull’omologazione | 1.200 apparecchi su 4 mila verranno spenti
Da domenica entra in vigore il decreto ministeriale sull’omologazione degli autovelox, firmato dal ministro dei Trasporti. Con questa misura, circa 1.200 apparecchi su 4.000 verranno spenti, segnando una svolta rispetto a decenni di contestazioni e ricorsi degli automobilisti. Il provvedimento mira a mettere fine alle controversie legate ai rilevatori di velocità non omologati, contribuendo a chiarire la normativa e a regolare l’utilizzo delle apparecchiature.
Da domenica entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull’ omologazione degli autovelox. Il provvedimento, firmato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche si rilevatori di velocità, tra ricorsi degli automobilisti e sentenze della Cassazione. La prima conseguenza tangibile sarà la disattivazione di numerosi autovelox: a partire dalla mezzanotte “ 2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno spenti “, spiega al Corriere Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona e referente Anci. Ma perché 1.204 dovranno essere spenti? Non perché hanno problemi di funzionamento ma, semplicemente, perché non fanno parte dell’ elenco dei modelli considerati dal ministero conformi ai requisiti e che vengono automaticamente considerati omologati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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