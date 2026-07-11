Da domenica entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull’ omologazione degli autovelox. Il provvedimento, firmato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche si rilevatori di velocità, tra ricorsi degli automobilisti e sentenze della Cassazione. La prima conseguenza tangibile sarà la disattivazione di numerosi autovelox: a partire dalla mezzanotte “ 2.856 apparecchi potranno continuare a fare multe e 1.204 andranno spenti “, spiega al Corriere Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona e referente Anci. Ma perché 1.204 dovranno essere spenti? Non perché hanno problemi di funzionamento ma, semplicemente, perché non fanno parte dell’ elenco dei modelli considerati dal ministero conformi ai requisiti e che vengono automaticamente considerati omologati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Autovelox, domenica entra in vigore il decreto sull’omologazione: “1.200 apparecchi su 4 mila verranno spenti”

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