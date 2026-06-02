Nel 2025 sono crollati gli incassi per le multe da autovelox. Se nel 2024 erano stati raccolti 62,1 milioni di euro grazie agli strumenti di controllo elettronico della velocità, lo scorso anno le entrate delle 20 principali città italiane - ad eccezione di Napoli che al 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione - si sono fermate a 56,5 milioni di euro, per un calo dell’8,9 per cento. È quanto emerge da uno studio realizzato dal Codacons, che si è basato sui dati che ogni anno, entro la fine di maggio, i comuni forniscono al ministero dell’Interno. La città che nel 2025 ha realizzato maggiori proventi grazie agli autovelox è Firenze, che ha incassato 19,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilsole24ore.com - Codacons: incassi per multe da autovelox in calo dell’8,9% nel 2025, -52% a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multe stradali il nuovo grisbì per gli enti locali: nel 2025 incassati 1,9 miliardi

Notizie e thread social correlati

Autovelox: multe in calo nel 2025, ma Firenze prima in Italia per incassiNel 2025, le multe per eccesso di velocità rilevate dagli autovelox sono diminuite rispetto all’anno precedente.

Multe con l’autovelox, proventi in calo in tutta Italia: a Palermo incassi per 4,2 milioniNel 2025 i proventi delle multe autovelox in Italia sono diminuiti dell’8,9% rispetto all’anno precedente.

Si parla di: Cala il conto per gli automobilisti da autovelox, 56,5 milioni (-9%).

Codacons, nel 2025 ad Ancona +116% introiti da multe per il ComuneAncona record sul fronte della crescita delle multe da autovelox. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato uno studio sulla base della rendicontazione che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni ... ansa.it

Codacons, cala conto multe da autovelox, Firenze in testa per incassiNel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti del -8,9% rispetto all'anno precedente. ansa.it