automotive il nulla oltre le cortesie tra urso e stellantis

Notizia in breve

Le parti coinvolte nel settore automotive hanno avuto un incontro senza risultati concreti. I sindacati hanno definito il tavolo inutile, criticando le risorse promesse come insufficienti rispetto alla crisi. Anche alcune regioni hanno annunciato di non partecipare più, accusando l’ex Fiat di aver fatto solo promesse senza azioni concrete. Nessuna soluzione immediata è stata trovata, e le tensioni tra le parti continuano a crescere.