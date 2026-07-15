Automotive il nulla oltre le cortesie tra Urso e Stellantis
Le parti coinvolte nel settore automotive hanno avuto un incontro senza risultati concreti. I sindacati hanno definito il tavolo inutile, criticando le risorse promesse come insufficienti rispetto alla crisi. Anche alcune regioni hanno annunciato di non partecipare più, accusando l’ex Fiat di aver fatto solo promesse senza azioni concrete. Nessuna soluzione immediata è stata trovata, e le tensioni tra le parti continuano a crescere.
Sindacati all’attacco: «Tavolo inutile, risorse insufficienti di fronte alla crisi». Anche le regioni si sfilano: «Dall’ex Fiat solo promesse» Sindacati all’attacco: «Tavolo inutile, risorse insufficienti di fronte alla crisi». Anche le regioni si sfilano: «Dall’ex Fiat solo promesse» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Alla crisi dell’automotive si risponde con la promessa della produzione di auto di lusso. Il dramma che stanno vivendo gli operai metalmeccanici del comparto si è trasformato, nelle mani del governo, in una farsa. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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