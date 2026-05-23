Sbloccato il Dpcm Automotive Urso Sostegno per la transizione industriale
Il Dpcm Automotive è stato approvato, con circa 1,3 miliardi di euro destinati al settore. Le risorse sono destinate a imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Il ministro ha dichiarato che il sostegno mira a favorire la transizione industriale. Il decreto è stato sbloccato dopo un iter che ha portato all’ok definitivo.
ROMA (ITALPRESS) – Via libera al DPCM “Automotive”, che indirizza risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. “Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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