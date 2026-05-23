Sbloccato il Dpcm Automotive Urso Sostegno per la transizione industriale

Notizia in breve

Il Dpcm Automotive è stato approvato, con circa 1,3 miliardi di euro destinati al settore. Le risorse sono destinate a imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Il ministro ha dichiarato che il sostegno mira a favorire la transizione industriale. Il decreto è stato sbloccato dopo un iter che ha portato all’ok definitivo.