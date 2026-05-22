Stellantis punta sull’AI automotive e sceglie Qualcomm per le auto del gruppo

L’industria automobilistica sta affrontando una crescente complessità nella realizzazione di veicoli moderni, con un numero di linee di codice software che supera quello di un aereo da combattimento. Per sviluppare auto dotate di tecnologie avanzate, molte aziende stanno puntando sull’intelligenza artificiale e sui sistemi di connettività. In questo quadro, un grande costruttore ha deciso di collaborare con un’azienda leader nel settore dei semiconduttori per integrare soluzioni tecnologiche innovative nelle proprie vetture.

C’è un problema che l’industria automobilistica fatica ad ammettere apertamente: costruire un’auto moderna richiede oggi più righe di codice software di quelle contenute in un aereo da combattimento. Non decenni fa, adesso. E questo software è spesso frammentato, scritto da decine di fornitori diversi, difficile da aggiornare e impossibile da standardizzare tra modelli e marchi diversi. È esattamente questo il nodo che Stellantis e Qualcomm Technologies hanno deciso di sciogliere insieme, annunciando il 21 maggio 2026 un’espansione significativa della loro collaborazione tecnologica pluriennale. L’accordo non è una partnership di marketing.... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

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