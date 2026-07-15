Un’auto ha preso fuoco all’interno della galleria Tremonzelli sulla A19 Palermo-Catania. Due finanzieri hanno salvato due camionisti rimasti intrappolati nel fumo. L’incendio si è verificato nel pomeriggio nel territorio di Polizzi Generosa. I due camionisti sono stati messi in salvo dai militari, che sono intervenuti prontamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la galleria. Nessuno è rimasto ferito.

Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi sull’ autostrada A19 Palermo-Catania, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco all’interno della galleria Tremonzelli, nel territorio comunale di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Il rapido intervento di due militari dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza, impegnati nella scorta del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, ha evitato conseguenze ben più gravi, consentendo di mettere in salvo due camionisti rimasti intrappolati nel tunnel. L’auto in fiamme e il tunnel invaso dal fumo. Secondo quanto riportato dal sito Viu.news, il rogo è divampato mentre il veicolo si trovava all’interno della galleria Tremonzelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto prende fuoco nella galleria della A19, due finanzieri salvano due camionisti intrappolati nel fumo

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