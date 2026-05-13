Lieto fine a Cassino | due gattini intrappolati nel motore di un' auto Salvati e adottati dai Vigili del Fuoco

A Cassino, due gattini sono stati estratti da un motore di un'auto da un team di Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente per salvarli da una situazione rischiosa. Dopo il soccorso, gli animali sono stati affidati agli operatori, che hanno curato le condizioni dei piccoli. Successivamente, i gattini sono stati adottati dai soccorritori, concludendo così una situazione che avrebbe potuto avere esiti più gravi.

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Una potenziale tragedia si è trasformata in una storia a lieto fine grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e al grande cuore dei soccorritori. Questa mattina, la prontezza di un cittadino e la professionalità degli operatori del distaccamento locale hanno permesso di salvare la vita.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quattro cuccioli intrappolati in un tunnel: salvati dai vigili del fuocoTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di apprensione a San Nazzaro, dove quattro cuccioli di cane erano rimasti intrappolati in un tunnel situato a... Incidente stradale, una delle auto finisce nel canale. Gli occupanti salvati dai vigili del fuocoBientina, 12 marzo 2026 – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, lungo la strada 439 nel Comune di Bientina. Argomenti più discussi: Lieto fine a Cassino: due gattini intrappolati nel motore di un'auto. Salvati e adottati dai Vigili del Fuoco; Lieto fine a Cassino: i Vigili del Fuoco salvano due gattini dal motore di un’auto e decidono di adottarli; Gattini salvati dai Vigili del Fuoco di Cassino: dal vano motore di un’auto a una nuova casa piena d’amore; I Vigili del fuoco salvano due gattini e li adottano. Gatto scivola in pozzo, salvato dai Vigili del FuocoAvventura a lieto fine per il gattino caduto in un pozzo asciutto della profondità di 30 metri salvato dai Vigili del Fuoco_fonte Vigili del Fuoco ... affaritaliani.it