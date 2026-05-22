Schianto nel Milanese l' auto prende fuoco | agenti eroi estraggono due automobilisti
Un incidente nel Milanese ha coinvolto una Toyota Chr che, secondo quanto si è appreso, avrebbe perso il controllo, probabilmente a causa di un malore del conducente. L'auto è finita contro un palo e ha preso fuoco, causando fiamme che si sono propagate. Due automobilisti sono stati estratti dall’interno dell’auto dai vigili del fuoco e dagli agenti intervenuti sul posto. La dinamica esatta e le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di accertamento.
La Toyota Chr fuori controllo (forse a causa di un malore del conducente), poi lo schianto contro un palo e le fiamme che divampano. Infine l’intervento della polizia locale che ha estratto guidatore e passeggero dall’abitacolo.È di due feriti gravi (un uomo e una donna di 62 anni) il bilancio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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