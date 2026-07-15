Nella notte, a Parigi e Lione, si sono verificati disordini dopo la sconfitta della nazionale francese nella semifinale dei Mondiali contro la Spagna, con il risultato di 0-2. Durante gli incidenti, sono state incendiate alcune auto e si sono registrati scontri tra gruppi di persone e le forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi. La polizia ha intervenuto con cariche e interventi di sicurezza per contenere la situazione.

Disordini nella notte a Parigi e Lione dopo la sconfitta della Francia contro la Spagna (0-2) nella semifinale dei Mondiali. Secondo un primo bilancio della Prefettura di polizia di Parigi, riportato da Bfmtv, nella capitale e nella sua area metropolitana sono state arrestate 141 persone, soprattutto per il lancio di mortai pirotecnici (dei tubi per sparare fuochi d’artificio) contro le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Gli incidenti non hanno provocato feriti gravi. Tensioni anche a Lione, dove diverse centinaia di persone si erano radunate in Place Bellecour per seguire la partita. Al termine dell’incontro si sono formati piccoli gruppi, composti in prevalenza da giovani, che hanno lanciato oggetti e mortai pirotecnici contro gli agenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto in fiamme, fuoco e scontri: caos a Parigi dopo l’eliminazione dal Mondiale

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PSG campione dEuropa: caos a Parigi, banlieue, immigrazione e la vera storia dietro gli

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