Dopo la qualificazione alla finale di Champions League, il Paris Saint-Germain ha vissuto una serata di tensione a Parigi. Durante i festeggiamenti, alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme e ci sono stati scontri tra tifosi e forze dell’ordine. Un video mostra le scene di caos che si sono verificati nel centro della città, mentre la squadra festeggiava il risultato ottenuto contro il Bayern Monaco in trasferta.

Il pareggio in casa del Bayern ha garantito al Psg l'accesso alla finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. Subito dopo il fischio finale, a Parigi è scoppiato il caos. Al fischio finale, tutti per strada. Naturale e spontaneo, vista la seconda finale consecutiva di Champions League conquistata dal Psg. E i tifosi che non avevano trovato i biglietti per la Baviera ieri sera hanno festeggiato a Parigi, con caroselli di auto e scooter confluendo però anche verso i settori che le autorità avevano preferito chiudere alla circolazione, proprio per evitare tensioni che invece, puntualmente, si sono verificate sfociando in scontri con le forze dell'ordine per un bilancio poco glorioso di più di un centinaio di fermi e una dozzina di feriti, di cui uno grave.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Psg vince ed è caos a Parigi. Cassonetti in fiamme e scontri con la polizia: il VIDEO

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