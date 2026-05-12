Fiamme e fumo nero in FiPiLi | auto vanno a fuoco dopo l’incidente caos traffico

Martedì 12 maggio, lungo la FiPiLi, si è verificato un incidente che ha provocato l’incendio di un’auto e l’emissione di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre il traffico ha subito lunghe code e rallentamenti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, creando disagi agli automobilisti diretti verso Pisa e Livorno. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incidente.

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