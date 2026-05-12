Fiamme e fumo nero in FiPiLi | auto vanno a fuoco dopo l’incidente caos traffico
Martedì 12 maggio, lungo la FiPiLi, si è verificato un incidente che ha provocato l’incendio di un’auto e l’emissione di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre il traffico ha subito lunghe code e rallentamenti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, creando disagi agli automobilisti diretti verso Pisa e Livorno. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incidente.
Firenze, 12 maggio 2026 – Caos nella serata di oggi, martedì 12 maggio, lungo la Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Nella serata di oggi, martedì 12 maggio, all’altezza di Lastra a Signa in direzione Livorno un incidente stradale ha innescato un incendio che ha distrutto due autovetture. Fiamme e fumo nero visibile a chilometri di distanza. L'allarme è scattato intorno alle 18:30. Secondo una prima ricostruzione, a seguito di un violento impatto tra due veicoli, le fiamme sono divampate rapidamente avvolgendo completamente le carrozzerie. Fortunatamente, nonostante la rapidità del rogo, gli occupanti delle vetture sono riusciti a scendere in autonomia dai mezzi prima che l'incendio li intrappolasse all'interno.🔗 Leggi su Lanazione.it
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