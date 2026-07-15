Authority intesa anche sull' Antitrust

Il Consiglio dei ministri ha deciso di archiviare il capitolo Consob e si sta preparando a chiudere anche le nomine delle altre Authority indipendenti. La scelta di Guido Stazi come presidente della Commissione per la Borsa, annunciata ieri, sembra rappresentare il passo finale in un accordo più ampio sulle nomine ancora da definire. La maggioranza si avvicina alla conclusione di questa fase.

Archiviato il capitolo Consob, la maggioranza si prepara a chiudere anche il dossier sulle altre Authority indipendenti. L'indicazione di Guido Stazi alla presidenza della Commissione per la Borsa, deliberata ieri dal Consiglio dei ministri, può interpretarsi infatti come il tassello che sblocca un'intesa più ampia sulle nomine ancora aperte. Un percorso che procede su un binario distinto rispetto a quello delle società partecipate, dove gli equilibri dovranno essere nuovamente definiti. La scelta di Stazi, profilo tecnico con una lunga esperienza nelle Autorità indipendenti, è considerata negli ambienti parlamentari vicina all'area di Forza Italia anche per il suo passato alla Consob, dove è stato segretario generale per gran parte della presidenza di Giuseppe Vegas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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