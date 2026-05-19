I leader cercano l' intesa per Rai Consob e Antitrust

A Palazzo Chigi si è tenuto un incontro tra alcuni esponenti politici, tra cui il presidente del Consiglio, i vicepremier e Maurizio Lupi di Noi Moderati. L'incontro, durato meno di dieci minuti, non è stato definito come un vertice di maggioranza. Durante la riunione, si è parlato di questioni legate alla Rai, alla Consob e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nessun dettaglio è stato comunicato sui contenuti specifici discussi.

Non è stato un «vertice di maggioranza», spiegano a Palazzo Chigi. E questo perché Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, sono stati tutti insieme nella stessa stanza per non più di dieci minuti. Il vertice era previsto, ma il confronto è iniziato tardi e il segretario di Forza Italia se ne è dovuto andare dopo poco. Nessuna decisione presa, dunque. E sul tavolo c’erano le nomine ai vertici di tre importanti pezzi dello Stato. La Rai è da un anno e mezzo senza presidente. Questo perché l’opposizione continua a mettere il veto su Simona Agnes, proposta da Forza Italia. E il. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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