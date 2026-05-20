In Europa si è trovato un accordo provvisorio tra i deputati e gli Stati membri per mettere in atto l’accordo commerciale con gli Stati Uniti firmato l’estate scorsa. La questione principale riguarda i dazi sull’acciaio, con un’intesa che prevede un limite del 15% sugli importi. Se gli Stati Uniti non rispettano questa soglia, l’Europa potrebbe interrompere l’accordo. La discussione si è concentrata su come applicare le misure e le condizioni per mantenere l’intesa in vigore.

I deputati europei e gli Stati membri dell’Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l’attuazione dell’accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. “Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sull’attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa adottata il 21 agosto 2025?, ha affermato la presidenza cipriota dell’Ue in una dichiarazione. Il blocco dei 27 Paesi aveva stipulato un accordo con Washington lo scorso luglio, fissando dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei, ma la versione definitiva del testo doveva ancora essere definita da parte dell’UE, con crescente frustrazione di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raggiunta l’intesa in Ue sui dazi. “Se gli Usa non rispettano il 15% sull’acciaio possibile stop a intesa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L'Ue, "Raggiunta l'intesa sull'accordo commerciale con gli Usa". Dazi al 15%I deputati europei e gli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa...

Si sblocca l’intesa sui dazi, primo via libera del Parlamento Ue all’accordo con gli Usa: «Se Trump sale sopra il 15% salta tutto»Dopo mesi di stallo, è arrivato il primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti,...

Dazi, l’Ue: Raggiunta l’intesa sull'accordo commerciale con gli Usa x.com

Dazi, Ue: Raggiunta l’intesa sull’accordo commerciale con gli UsaParlamento e Consiglio hanno trovato un accordo sui due regolamenti che devono servire a mettere in pratica l’intesa economica che Washington e Bruxelles hanno stilato nell’estate scorsa ... ilsole24ore.com

L'Ue, Raggiunta l'intesa sull'accordo commerciale con gli Usa. Dazi al 15%I deputati europei e gli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con ... gazzettadelsud.it