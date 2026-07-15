Autenticità e qualità richiamano i visitatori

Nel turismo estivo 2026, le Marche si distinguono come una delle mete in più rapida crescita in Italia. Secondo un’indagine di Vamonos Vacanze, commissionata a Media Research, la regione ha registrato un aumento del 7,8% nelle preferenze dei viaggiatori. La regione si fa notare per autenticità e qualità, attirando un numero crescente di visitatori. Questa crescita si inserisce in un quadro di aumento generale del turismo estivo nel Paese.

Nel panorama del turismo estivo 2026, le Marche si affermano come una delle mete emergenti più dinamiche d’Italia. Secondo l’indagine di Vamonos Vacanze, commissionata a Media Research, la regione registra una crescita del 7,8% nelle preferenze dei viaggiatori. Questo exploit inserisce il territorio marchigiano tra le destinazioni a più rapido sviluppo, accanto a Calabria e Abruzzo. A fare la differenza non è solo la bellezza paesaggistica, ma la capacità di intercettare i nuovi bisogni del pubblico. I turisti di oggi cercano infatti un equilibrio perfetto tra la spesa sostenuta e l’esperienza vissuta, privilegiando la qualità del mare, la sicurezza e l’autenticità dei borghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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