Il presidente della regione ha aperto ufficialmente la stagione turistica a Grado, dopo che lo scorso anno il Friuli Venezia Giulia ha registrato 11 milioni di visitatori. La cerimonia si è svolta nella località balneare, segnando l'inizio di un nuovo periodo per il settore. La regione punta ora a valorizzare la qualità dell’offerta e a migliorare i servizi rivolti ai turisti.

? Cosa sapere Fedriga inaugura la stagione a Grado dopo 11 milioni di visitatori in Friuli Venezia Giulia.. La Regione punta su 16 milioni per le terme e sul turismo di prossimità.. Massimiliano Fedriga ha inaugurato la stagione turistica di Grado questo 1 maggio 2026, sottolineando come il Friuli Venezia Giulia abbia superato i 11 milioni di visitatori nel corso dell’ultimo anno. Il governatore ha evidenziato una crescita strutturale del settore, citando il raddoppio dei passeggeri all’aeroporto regionale, passati dai 700 mila del periodo iniziale della legislatura agli attuali 1 milione e 700 mila. Durante la cerimonia avvenuta a Grado, alla presenza del sindaco Giuseppe Corbatto e della benedizione di mons.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo FVG: Fedriga punta sulla qualità dopo i 11 milioni di visitatori

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