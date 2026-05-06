Collescipoli il festival BorgoMuse apre alle scuole | Qualità e autenticità al progetto artistico

Il festival BorgoMuse si terrà dall’11 al 13 settembre nel borgo di Collescipoli, presso la location del Bac. Questa edizione prevede l’apertura alle scuole, con un progetto artistico che punta sulla qualità e sull’autenticità. La manifestazione combina suoni, ritmi e immagini, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo un legame tra cultura e formazione. L’evento rappresenta un momento di aggregazione e di valorizzazione delle tradizioni artistiche del territorio.