Collescipoli il festival BorgoMuse apre alle scuole | Qualità e autenticità al progetto artistico
Il festival BorgoMuse si terrà dall’11 al 13 settembre nel borgo di Collescipoli, presso la location del Bac. Questa edizione prevede l’apertura alle scuole, con un progetto artistico che punta sulla qualità e sull’autenticità. La manifestazione combina suoni, ritmi e immagini, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo un legame tra cultura e formazione. L’evento rappresenta un momento di aggregazione e di valorizzazione delle tradizioni artistiche del territorio.
Una sinergia che si rafforza tra cultura e formazione in previsione del BorgoMuse. Il festival - suoni, ritmi, visioni nell’anima del borgo – è in programma dall’11 al 13 settembre a Collescipoli nella location del Bac. Dopo l’accordo già definito con l’Istituto Alberghiero Casagrande-Cesi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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