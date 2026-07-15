Australia nei fondali resiste il rarissimo pesce dalle mani rosse | un progetto per la loro conservazione
Nel fondale della Grande Barriera Corallina Meridionale in Australia, si trova un pesce molto raro, riconoscibile per le sue mani rosse. Questa specie, in pericolo critico, utilizza le pinne per camminare sul fondale. Un progetto attualmente in corso mira a proteggerne l’habitat e a conservare questa creatura unica, che resiste in un ambiente marino particolarmente fragile.
Il rarissimo pesce dalle mani rosse, specie in pericolo critico che usa le pinne per camminare sul fondale, vive nella Grande Barriera Corallina Meridionale in Australia. Ne restano meno di 100 esemplari ed è al centro di un progetto di tutela e ripopolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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