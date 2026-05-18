Giù le mani dalle terre rare L’Australia mette alla porta il Dragone

L’Australia ha deciso di respingere le richieste di accesso alle sue terre rare da parte di un'azienda cinese. La decisione segue un incremento delle tensioni tra i due paesi riguardo ai controlli sulle risorse minerarie strategiche. Le autorità australiane hanno giustificato il provvedimento con motivi di sicurezza e tutela delle risorse nazionali. L’episodio si inserisce in un quadro di crescente attenzione internazionale alle materie prime critiche e alle dinamiche geopolitiche che le coinvolgono.

L’Australia mette alla porta il Dragone, reo di aver allungato un po’ troppo le mani sulle terre rare nazionali. E si sa, di minerali critici il Paese dei canguri è ricco. E così, Canberra ha ordinato a un gruppo di azionisti riferibili a investitori cinesi di vendere le proprie partecipazioni nel gruppo Northern Minerals, impegnato in particolare in progetti per la produzione di disprosio e terbio utilizzati nei magneti. Negli ultimi anni Northern Minerals è entrata nel mirino di alcuni investitori asiatici e già nel 2024 il governo australiano era intervenuto per costringere altri gruppi a cedere le proprie quote. Il pressing aveva dato i... 🔗 Leggi su Formiche.net

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