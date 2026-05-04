La sicurezza passa dalle mani | l' Ausl Romagna celebra la 18esima Giornata mondiale dell' igiene delle mani

L'Ausl Romagna ha celebrato la 18ª Giornata mondiale dell'igiene delle mani, sottolineando l'importanza di un gesto semplice ma fondamentale in ambito sanitario. In un settore in continua evoluzione tecnologica, questa iniziativa mira a ricordare quanto la corretta igiene delle mani possa contribuire alla prevenzione delle infezioni. La giornata coinvolge professionisti e cittadini, puntando l’attenzione sulla corretta pratica di lavaggio e disinfezione.

In un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. Era il 2009 quando l'Organizzazione mondiale della sanità lanciava la campagna globale "Save lives: clean uour hands", e il 5 maggio quella iniziativa.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Giornata mondiale dell'igiene delle mani: l’impegno dell'Ausl Romagna per la prevenzione delle infezioniIn un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. Giornata mondiale dell'igiene delle mani: le iniziative dell'Asl NovaraIl 5 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), un appuntamento annuale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sicurezza nel mondo dei tatuaggi e dei piercing: a Forlì il corso di formazione dell'AUSL Romagna; Tatuaggi e piercing in sicurezza: a Forlì il corso di formazione dell’AUSL Romagna; Tatuaggi e piercing, la sicurezza al primo posto: a Forlì il nuovo corso di formazione dell'Ausl Romagna; Corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino per la salute martedì 12 maggio a Rimini. Ausl Romagna, rosso di 17,9 milioni: Pareggio di bilancio nel 2026Fanno impressione i dati del disavanzo di bilancio dell’Asl Romagna per il 2025. Ma c’è una nota positiva: è inferiore a quello del 2024. Parliamo di un deficit di 17,9 milioni di euro che, a conti fa ... ilrestodelcarlino.it Sicurezza sul posto di lavoro. All’Ausl vanno 380mila euroL’Ausl riceverà un contributo per rafforzare la sicurezza e il benessere dei propri operatori sanitari. La Regione ha infatti approvato una delibera che assegna complessivamente 5.742.646 euro alle ... ilrestodelcarlino.it Ausili e protesi per lo sport amatoriale: al via le domande per i fondi dell'Ausl Romagna #Cesena - facebook.com facebook FP CGIL: Insufficiente il Piano Personale AUSL Romagna - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com