Aumenti da 100 euro al mese in su | rinnovato il contratto di Polizia e Forze armate
Il contratto di Polizia e Forze armate è stato rinnovato, con aumenti superiori a 100 euro al mese. I due rinnovi complessivi portano a 2.600 euro netti annui in più per i beneficiari. Un rappresentante ha annunciato che entro 90 giorni sarà istituito un tavolo per discutere della previdenza dei militari. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di attuazione o sui criteri di assegnazione degli aumenti.
La somma dei due ultimi rinnovi ammonta a 2.600 euro netti annui in più. La promessa di Zangrillo ai militari: “Entro 90 giorni tavolo sulla previdenza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Aumenti in busta paga 2026: paghi solo il 5% di tasse
Notizie e thread social correlati
Contratto Comparto difesa e sicurezza rinnovato: aumenti da almeno 100 euro netti al meseÈ stato firmato a Palazzo Vidoni il nuovo contratto del comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025-2027.
Scuola, rinnovato il contratto dei presidi: aumenti da 500 euro lordi al mese più arretrati. Valditara: “E non ci fermiamo qui”Il governo ha firmato un nuovo contratto con i dirigenti scolastici, con aumenti salariali di circa 500 euro lordi al mese e arretrati.
Temi più discussi: Scuole dell'infanzia paritarie, firmato il nuovo contratto Fism: aumenti fino a 80 euro nel biennio e 100 euro l'anno per il welfare; CCNL dirigenti alberghieri AICA 2026-2028: aumenti, welfare e nuove regole per le imprese; Lavoratore, da oggi avrai più soldi in busta paga 2026, paghi meno tasse sugli aumenti e sugli arretrati: ecco le novità; Le scuole materne paritarie hanno un nuovo contratto: aumento di 80 euro in due anni, strumenti welfare da 100 euro l’anno, assistenza sanitaria integrativa.
Sicurezza e Difesa, firmato rinnovo: aumenti da 100 euro al mese facebook
Pronte le direttive della giunta all’Aran per aprire le trattative. Per le fasce più basse le buste paga cresceranno di 100 e 120 euro e per i dirigenti scatto da almeno 300 x.com
Aumenti fino a 191 euro al mese e arretrati oltre 2.100 euro: novità sul contratto dei finanzieriIl rinnovo del contratto 2025-2027 del personale della Guardia di Finanza entra in una fase decisiva. Dopo mesi di confronto, l’ultimo incontro tra amministrazione e organizzazioni sindacali ha portat ... msn.com
Statali, aumenti medi mensili da 160 euro lordi: verso la firma del contratto, ecco cosa cambiaDomani potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto dei ministeriali, quello relativo al triennio 2025-27. La sottoscrizione dell'intesa preliminare aprirebbe ad aumenti medi lordi mensili pari a ... ilmessaggero.it