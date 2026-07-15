Il contratto di Polizia e Forze armate è stato rinnovato, con aumenti superiori a 100 euro al mese. I due rinnovi complessivi portano a 2.600 euro netti annui in più per i beneficiari. Un rappresentante ha annunciato che entro 90 giorni sarà istituito un tavolo per discutere della previdenza dei militari. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di attuazione o sui criteri di assegnazione degli aumenti.

La somma dei due ultimi rinnovi ammonta a 2.600 euro netti annui in più. La promessa di Zangrillo ai militari: “Entro 90 giorni tavolo sulla previdenza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Aumenti da 100 euro al mese in su: rinnovato il contratto di Polizia e Forze armate

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