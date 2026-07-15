Un giocattolo chiamato Squeezy Dumplings, molto popolare tra i bambini, è stato ritirato nel Regno Unito per motivi di sicurezza. Sono stati individuati alcuni lotti contraffatti privi di marchio ufficiale, che potrebbero contenere benzene. L’autorità competente ha emesso un avviso di ritiro e ha consigliato di non utilizzare i prodotti coinvolti. Non sono stati segnalati incidenti, ma si invita alla massima attenzione.

Un giocattolo diventato virale tra i bambini è finito al centro di un’allerta nel Regno Unito dopo il richiamo di alcune versioni prive di marchio, risultate non conformi agli standard di sicurezza. Come riportato dal “Mirror”, si tratta degli “Squeezy Dumplings”, piccoli giochi sensoriali a forma di bao, molto popolari anche grazie alla moda delle confezioni “a sorpresa” e agli scambi tra compagni di scuola. L’allarme riguarda soprattutto le imitazioni. Secondo quanto riportato dagli esperti dell’associazione britannica dei consumatori Which?, alcune copie avrebbero superato i limiti consentiti di sostanze chimiche potenzialmente nocive e potrebbero rappresentare un rischio per la salute dei più piccoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione ai falsi Squeezy Dumplings, possono contenere benzene e mettere a rischio la salute dei vostri figli”: l’allarme dopo il ritiro di alcuni lotti contraffatti nel Regno Unito

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