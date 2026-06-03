Un richiamo precauzionale riguarda alcuni lotti di burger vegetali a marchio MyVay venduti nei supermercati Aldi. L'avviso è stato diffuso a causa della possibile presenza di steli di peperone nei prodotti. I lotti coinvolti sono stati ritirati dalla vendita, ma non sono stati segnalati casi di intossicazione o altre conseguenze per i consumatori. La catena ha invitato gli acquirenti a verificare i prodotti acquistati e a non consumarli se rientrano nelle confezioni interessate.

Un avviso di richiamo precauzionale è scattato per alcuni lotti di burger vegetali a marchio MyVay, commercializzati all’interno dei supermercati della catena Aldi. Il ritiro dal mercato si è reso necessario a causa di una non conformità dell’alimento, dovuta alla possibile presenza accidentale di steli di peperone all’interno del prodotto finito. I prodotti interessati e le date di scadenza. Il provvedimento riguarda nello specifico i “Burger-polpette veg”, una variante di burger vegetali a base di soia e verdure. L’alimento in questione è prodotto dall’azienda specializzata del settore Vivera B.V. ed è distribuito per conto della catena dalla ditta Atlante S. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, possono contenere steli di peperone”: lotti di burger vegetali MyVay ritirati dai supermercati Aldi

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