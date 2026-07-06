Kate Middleton e le foto più belle dopo la scalata delle tre vette del Regno Unito | il lungo abbraccio di William e la festa dei figli al traguardo

Dopo aver completato la National Three Peaks Challenge, Kate Middleton ha raggiunto il traguardo con la famiglia presente. La sfida prevede di scalare in meno di 24 ore le tre montagne più alte del Regno Unito: Scafell Pike, Snowdon e Ben Nevis. Al traguardo, è stato immortalato un lungo abbraccio tra lei e il marito, mentre i figli festeggiavano la conclusione della prova. Le foto mostrano il momento di gioia e unione della famiglia al termine della sfida.

Kate Middleton, dopo aver completato la National Three Peaks Challenge, la celebre sfida che consiste nello scalare in meno di 24 ore le montagne più alte: Scafell Pike in Inghilterra, Snowdon (Yr Wyddfa), in Galles e Ben Nevis, in Scozia, ha trovato tutta la sua famiglia al completo ad aspettarla al traguardo. Kate ha affrontato il percorso completando circa 37 chilometri di cammino e un dislivello complessivo di 3.064 metri. La partenza era avvenuta nella serata di sabato e, nell’arco di un giorno, la principessa ha terminato l’intero itinerario, sostenuta lungo il percorso dalle squadre di soccorso alpino e incoraggiata da altri escursionisti incontrati durante la salita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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