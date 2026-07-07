La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un ex editore e imprenditore nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dinamitardo contro il conduttore di Report, avvenuto lo scorso ottobre. L’ipotesi è che quest’ultimo sia il mandante dell’attacco. Il conduttore si è detto sconvolto e ha dichiarato di considerare l’indagato un amico. La vicenda è ora al centro di approfondimenti giudiziari.

L’inchiesta della Procura di Roma sull’attentato dinamitardo che lo scorso ottobre ha preso di mira il conduttore di Report Sigfrido Ranucci arriva al suo clou con la notizia arrivata nella serata di ieri: Valter Lavitola, ex editore e imprenditore, è stato iscritto nel registro degli indagati. L’ipotesi dei pm è che possa essere il mandante dell’attentato. Intanto le indagini proseguono alla luce del provvedimento emesso, con gli inquirenti concentrati ad analizzare i dispositivi per decifrare un movente ancora avvolto nel mistero. E, soprattutto, nello stupore del giornalista di Raitre, che si dice incredulo che l’imprenditore sia indagato e finito al centro del caso: «Siamo amici da anni, ci conosciamo dal 2019». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attentato a Ranucci, indagato Lavitola: l’ipotesi è che sia il mandante. Il conduttore di Report incredulo: “Valter è un amico, sono sconvolto”

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